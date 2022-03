Um Lar Zen, com Harmonia e Único é o que promete as velas do lar.zhu

Empreender tem sido a aposta de muitos cabo-verdianos nos últimos anos, principalmente durante o período de pandemia. É o caso de Denise Timas que tem posto em prática a verdadeira essência do empreendedorismo: unir a criatividade com demandas especificas para criar um produto totalmente inovador com a produção de velas em formato do corpo da mulher e no copo.

Durante a pandemia, a jovem começou a investigar tudo que envolve a produção de velas, desde a disponibilidade de matérias-primas disponíveis no mercado nacional.

Entretanto, Denise Timas revela ao Expresso das Ilhas que foi em Janeiro de 2021 que lançou oficialmente o Instragam lar.zhu.

Lar.zhu, ou seja, lar, zen, harmonia e único.

“Em Janeiro de 2021, lancei oficialmente no Instagram e comecei a vender as minhas primeiras velas de copo. Ainda na altura era apenas velas de copos que eu vendia, depois com o tempo surgiu novos formatos como por exemplo, as velas em formato do corpo da mulher que foi lançado no dia 27 de Março”, narra.

Após um ano, as velas em formato do corpo da mulher tornaram-se mais populares, sendo hoje as com maior demanda e consequentemente mais produzidas.

Denise Timas admite, todavia, que a maior produção das velas em formato do corpo da mulher se deve ao facto de não serem pequenas e o processo não ser tão rápido quanto a produção de velas de copo.

Conforme esta empreendedora, a falta de disponibilidade no país, faz com que importe 90% das matérias-primas necessárias.

São velas feitas com cera de soja, 100%natural, com aromas como canela, jasmine, sandalwood, lavanda, cítrico, dependendo da colecção.