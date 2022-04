Sugestões para fim-de-semana

Sabemos que muitas pessoas gostam de passar um fim-de-semana diferente, por isso, compilamos algumas sugestões como música ao vivo e desfiles de moda.

Sexta-feira

- VIII Festival do Café do Fogo, na Praça Azambuja, em frente ao Museu do Café, no concelho dos Mosteiros, às 09h00.

- Conferência “Para uma linha de investigação sobre a música cabo-verdiana''. O futuro é hoje”, na Mediateca da Uni-CV do Campus do Palmarejo Grande, na Praia, às 09h30.

- Música ao vivo com convidados Sónia Sousa e Anderson, no Kebra Cabana, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Mauro, no restaurante Plaza Park, na Praia, às 20h00.

- Gala Musical Noite de Autores com actuação de vários artistas, na Praça Dom Luís, na cidade do Mindelo, às 20h30.

- Live concert com Zeca di Nha Reinalda, no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com GAI e Banda, no Mansa Floating Hub, em São Vicente, às 21h30.





Sábado

- Música ao vivo com Zuleica Rosário e Banda, no restaurante Pó DTerra, na Praia, às 18h00.

- Desfile de moda de apresentação da marca de roupa da “House Of Onix”, da estilista Ghislene Alves, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Grandes concertos com Nancy Vieira convida Fred Martins, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Nicla Amado, Ericles Santos, Ejay Santos e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

-Música ao vivo com Nireida e Vanu, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com C.James e convidados Oudji e Sónia Sousa, no restaurante Fogo D 'África, na Praia, às 22h00.





Domingo

- VI edição do Festival Diocesano da Canção, com artistas convidados como Hebral, Tikai, e Tradison di Terra, na Paróquia de São Paulo Apóstolo, na Praia, às 09h00.

- Show de Talentos “Tudu Kriansa Kanta”, no Polivalente de Pedra Badejo, às 16h00.

- Concerto de Ana Azevedo "Varia-Sons”, na ALAIM, Mindelo, às 21h00.