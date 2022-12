Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. O Dia Nacional da Morna será celebrado com actividades em todas as ilhas. Em São Vicente decorre até domingo, a 7ª edição da URDI, sob o lema “Tradição Oral - Cultura Imaterial”.

Sexta-feira

- Casting Show de Talentos Kids (6 à 17 anos), no Mansa Floating Hub, em São Vicente, às 10h00.

- Lançamento do livro “Educação Médica em Cabo Verde: Desafios”, de António Pedro Costa Delgado, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h00.

- Núcleo de Ballet Clássico apresenta uma demonstração coreográfica, na ALAIM, em São Vicente, às 17h00.

- Ritmo e Poesia/Concurso de rap, na Praça/Miradouro de Relvas, no concelho dos Mosteiros, às 19h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no S7ven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Chande Graciosa e Nice Bend, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- 9ª Edição do Morna Fest em homenagem a Morna, no Polivalente de Chanzinha, na ilha de São Nicolau, às 21h00.

- Sextou com Black Friday, no Eclipse Bar Lounge, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Desfile de Moda: Africa on Top Confecções e Moda apresenta “Fashion Show Summary”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Camachynha, no restaurante Pó D`Terra, na Praia, a partir das 20h00.

- VIIIª Edição do concurso “Morna Jovem” na zona de Cafarú, na localidade de Pedra de Lume (Ilha do Sal), às 20h00.

- Espectáculo de 15 anos de carreira de Tony Fika, no espaço L, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nhof, Caluca Tavares, Émerson Araújo e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Baile Conjunto com Beto Dias, Hilar, Nho Nany e Carnavalosa aguda, no Polivalente de Chanzinha, concelho de Ribeira Brava (São Nicolau), às 21h00.

- Badju Kanekinha com Dj Pensador e Dj Ny, no espaço José, na Rua de Hospital, na ilha do Maio, a partir das 22h00.





Domingo

- Casting Show de Talentos Kids (6 à 17 anos), no Mansa Floating Hub, em São Vicente, às 10h00.

- Música ao vivo com a Banda Benson, no restaurante Falucho Paradise Beach, no concelho de Santa Cruz, às 13h00.