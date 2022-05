Macramé, a moda dos nós na decoração e acessórios

Com o confinamento imposto pela pandemia da COVID-19, nasceu o Fetukumó-Macramé. Numa altura em que a procura por plantas ganhou um novo folego, ao lado delas, ou até por causa delas, o macramé tem ganhado cada vez mais destaque como item decorativo ou acessório. São peças únicas e exclusivas, criadas à imagem do cliente

“Eu defino o macramé como a arte dos nós. Com uma corda e através de diferentes tipos de nós podem ser desenvolvidos diferentes peças sem nenhum molde”, resume Rosa Mendes Cortez, artesã do Fetukumó.

filtro de sonhos

Rosa Cortez explica que dá vida a todas as peças através de uma técnica 100% manual, diferente do que acontece no crochet, por exemplo.

“Sempre fui apaixonada por trabalhos manuais. E hoje em dia já não é apenas um hobby. É uma fonte de renda extra”, conta.

Conforme explica, quando o macramé invade a decoração, pode ser inserido em diferentes itens como cortinas, almofadas, tapetes, puffs, centros de mesa, porta-copos, suportes para plantas, filtros de sonhos, painéis de parede, entre outros. Mas, também pode ser feito chaveiros, por exemplo.

Para Rosa Cortez, o consumo desse tipo de peça artesanal tem aumentado bastante, conquistando fãs do estilo boho chic e, principalmente, pessoas que valorizam trabalhos exclusivos.

Não há nenhum produto que custe menos de 500 escudos.