Livre-se das rugas com esta máscara caseira de chá verde e iogurte

Mime a sua pele com esta máscara caseira de chá verde, cenoura e iogurte, rica em vitamina A, betacaroteno, ácido lático e antioxidantes - ingredientes essenciais para ter uma tez profundamente hidratada e com aspeto saudável.

Mais precisamente a vitamina A, protege a derme contra os raios ultravioletas do sol, prevenindo assim o aparecimento de rugas e manchas no rosto. A sugestão é do portal Tua Saúde:

Ingredientes

3 colheres de sopa de infusão de chá verde

50 g de cenoura ralada

1 embalagem de iogurte natural

1 colher de sopa de mel

Como preparar e aplicar

Bater os ingredientes no liquidificador ou processador até obter um creme uniforme.

Lavar o rosto com água fria e secar.

De seguida, aplicar a máscara no rosto e no pescoço, deixando agir durante 20 minutos e, depois, lavar com água fria e secar com uma toalha macia.

Pode utilizar esta mestura entre uma a duas vezes por semana.