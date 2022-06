Chega ao trabalho já cansado? Recupere a energia com estes alimentos

Acorda com mais sono do que tinha quando se deitou e a arrastar-se da cama? Passa os dias a lutar contra o sono e uma moleza que não passa? A culpa nem sempre é dos filhos e do trabalho. Ocasionalmente, sentirmo-nos sempre cansados pode estar relacionado com a alimentação. Alimentarmo-nos de forma saudável é meio caminho andado para manter o ânimo e os níveis de energia equilibrados.

A pensar nisso, a nutricionista Dani Borges partilhou com o jornal Metrópoles alguns alimentos que podem ajudá-lo. Porém, ressalva que não devem ser consumidos à noite, pois promovem um estado de alerta que pode atrapalhar o sono, principalmente em pessoas com tendência para ter insónias. Ei-los: Chá verde: fonte de cafeína, a bebida possui uma ação termogênica e proporciona mais energia e ânimo. Também ajuda a melhorar o humor e o bem-estar em geral, pois contém um aminoácido que aumenta a produção de dopamina e serotonina; Guaraná em pó: é igualmente uma fonte de cafeína e um estimulante do sistema nervoso que proporciona energia. Usado com moderação, ajuda a melhorar o ânimo; Café preto: a cafeína presente no café é uma substância psicoativa que atua no sistema nervoso central, proporcionando um aumento do estado de alerta, redução do sono, maior disposição e energia. Também pode melhorar o humor; Água de coco: é uma das bebidas energéticas mais naturais. Além de melhorar a disposição, é uma excelente fonte de hidratação para quem não gosta de beber água; Açaí: alimento rico em carboidratos e gorduras insaturadas que ajuda a controlar os níveis de pressão arterial e de colesterol, proporcionando mais energia para o organismo. É rico em vitaminas C, B1, e B2 e antioxidantes; Chocolate amargo: fonte de antioxidantes e também de cafeína, ajuda a manter o corpo desperto, aumenta a disposição e energia.

