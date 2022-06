4 alimentos que controlam o apetite e reforçam a imunidade

Ser saudável é uma preocupação cada vez maior e ainda bem. A alimentação tem um papel fundamental na nossa saúde. Não é por acaso que se diz que somos o que comemos.

Mas sabe realmente o que deve pôr no prato? A especialista Ana Luisa Vilela partilha com o portal Metrópoles uma mão cheia de alimentos que controlam o apetite e, ao mesmo tempo, reforçam a imunidade. Veja abaixo:

1- Couve-flor

"Além de ser rica em vitaminas C e B, potássio, cálcio e fósforo, a couve-flor possui poucas calorias e contém antioxidantes importantes para o corpo."

2- Brócolos

"É rico em minerais, como cálcio, potássio, ferro, zinco e sódio. Além disso, é composto por diversas vitaminas: A, C, B1, B2, B6, K e fibras alimentares."

3-Cenoura

Substitui a batata nos purés e é rica em carotenoides (as moléculas que dão desde a cor vermelha a amarela aos alimentos), antioxidantes e fibras.

4- Cebola

Por ser rica em enxofre e vitaminas C e A, a cebola é a opção ideal para temperos. "É também um potente expetorante e ajuda a combater secreções do trato respiratório, que são comuns no inverno."