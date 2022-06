Yara Monteiro transforma a arte de parede num item indispensável à decoração

Com traços únicos e personalizados, Yara Monteiro dá vida às paredes simples e transforma a arte de parede num item indispensável à decoração.

Durante o confinamento imposto pela pandemia da COVID-19, em 2020, nasceu, no Instagram, a página yaram_design.

“Toda a gente estava em casa e eu sentia falta de continuar os meus trabalhos artísticos. E durante o confinamento havia dias que eu me sentia criativa. Então foi quando comecei a fazer os meus vasos de cimento”, narra a artista ao Expresso das Ilhas.

Yara Monteiro afirma que sempre gostou do acabamento do cimento e, por esta razão, começou a fazer os vasos de forma experimental. Depois surgiu a ideia de partilhar com as pessoas daquela rede social as suas criações, através de uma página.

Com as primeiras publicações, começaram a entrar encomendas e partir de então a página transformou-se num negócio.

“Já não era apenas um lugar para partilhar as minhas criações, mas sim para que as pessoas pudessem comprar”, conta.

Conforme explica, sempre fez pinturas de aquarela e uma vez que partilhava também no Instragram tudo que gostava relacionado ao design, passou a publicar as suas pinturas aquarela.

“Uma amiga pediu-me para fazer uma pintura na parede do quarto da sua bebé que estava para nascer. A partir de então tornou-se no serviço mais requisitado da página”, aponta.

Um estilo simples

Yara diz que normalmente deixa o cliente saber que sempre procura pintar ao seu estilo. Um estilo que considera simplista, minimalista, com um toque botânico.

“Porque o meu nome é a minha marca. Penso que é importante manter a minha imagem, o estilo de que gosto. Se aceitarem, a partir daí falamos das cores, se é para ser algo mais tropical ou mais detalhado e faço a seleção do tipo de folhas ou flores”, explica.

Segundo garante, enquanto artista, valoriza o trabalho dos colegas, razão pela qual não copia nenhum trabalho.

Para a artista o principal desafio desse trabalho, em Cabo Verde tem a ver com as opções do tamanho dos baldes de tinta.

Isto porque, conforme aponta, há vezes em que mesmo precisando de pouca quantidade de tinta, tem de comprar um balde grande, uma vez que não há opção de uma cor específica num tamanho menor.

“Quando compro um balde grande, não ganho tanto porque perco muito dinheiro na compra de materiais. Ainda assim todas as tintas são compradas aqui, apenas os materiais para pintura em aquarela vêm de fora”, informa.

Dependendo da pintura e do tamanho da parede, o trabalho pode ser concluído em um dia ou em três.