COVID-19, constipação, gripe ou alergias? Eis as diferenças

Por serem patologias que levam a manifestações no trato respiratório superior, "há uma grande sobreposição entre estes quadros clínicos", afirma o coordenador da Unidade de Doenças Infeciosas do Hospital Lusíadas Lisboa, Luís Tavares, segundo o Notícias ao Minuto. O especialista admite que se torna "muito difícil, do ponto de vista estritamente clínico, decidir se é uma coisa ou outra".

Ainda assim, existem diferenças. Consulte-as abaixo: Covid-19 "Entre os principais sintomas, incluem-se a febre, tosse, garganta dorida, congestão nasal e, eventualmente, a seguir, poderá ocorrer infeção respiratória. Outros sintomas poderão ser: cefaleias, prostração, mialgias, náuseas, fadiga, diarreia, perda do olfato e do paladar." Gripe "Normalmente, resulta em mialgias, febre e cefaleias. A tosse é um sintoma que poderá aparecer mais tarde, depois dos primeiros sintomas, bem como expetoração." Constipação "Entre os principais sintomas, incluem-se a congestão e abundante produção de muco nasal, bem como as dificuldades na respiração pelo nariz. Poderá também ocorrer comichão e vermelhidão no nariz, diminuição ou perda do olfato e paladar, espirros, dor de cabeça, dor de garganta e febre baixa." Alergias "Os sintomas mais frequentes são coriza, espirros, congestão nasal, rouquidão, olhos lacrimejantes ou vermelhos, bem como irritação no nariz, boca ou garganta. A tosse é um sintoma menos frequente e, quando de facto ocorre, é geralmente seca."

