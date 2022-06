O alimento improvável que ajuda a perder gordura na barriga

O senso comum diz-nos que não devemos comer carboidratos, como arroz, pão e massas, quando o nosso objectivo é perder peso. Porém, estes nem sempre são os vilões que nos fazem crer.

A aveia, por exemplo, funciona como uma grande aliada contra a gordura localizada, considera a nutricionista norte-americana Trista Best.

"É uma excelente fonte de cereais integrais e contém muitas fibras e nutrientes”, explica, em entrevista ao portal Eat This, Not That.

Segundo a especialista, a aveia é o carboidrato mais indicado para quem deseja diminuir a gordura localizada na barriga, pois ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL (lipoproteínas de densidade baixa ou “mau colesterol”) e é rica em proteínas e fibras, que auxiliam a digestão.

O cereal tem ainda a vantagem de manter os níveis de açúcar no sangue estabilizados, prevenindo picos e quedas glicémicas que são associadas ao aumento de peso.