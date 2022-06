Plantas ajudam a melhorar o humor das pessoas

Além de ser uma ótima forma de decorar a casa ou o escritório, as plantas podem ajudar o nosso humor. Quem o diz é um grupo de investigadores da University of Reading and the Royal Horticultural Society.

A conclusão chega graças a um estudo, publicado no Building and Environment, que analisou o efeito que doze plantas de interior tiveram em mais de quinhentos adultos no Reino Unido. Descobriram que as pessoas se sentiam mais animadas e relaxadas quando estavam próximas de plantas que consideravam bonitas ou interessantes. Plantas verdes são as que mais influenciaram o bom humor dos participantes. É o caso de espécies como 'ficus benjamina', 'calathea' e 'monstera deliciosa'. As palmeiras também influenciaram positivamente por fazerem lembrar "memórias felizes e férias". Já plantas pouco saudáveis afetaram as pessoas na negativa, o que leva os especialistas a recomendar que sejam retiradas de casas e escritórios.

