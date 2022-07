Conheça o exercício de mãos que pode baixar os níveis de pressão arterial

Segundo um estudo, publicado na National Library of Medicine, um simples exercício de mãos isométrico, como cerrar os punhos, pode ajudar a baixar os níveis de pressão arterial.

Chamam-se de exercício isométrico os que "utilizam os músculos da mão para fazer força, sem alongar ou encurtar o músculo", explica o Daily Record.

O estudo descobriu que estes pequenos exercícios conseguem melhores resultados, na diminuição dos níveis de pressão arterial, do que os treinos tradicionais de resistência e força. Os investigadores constataram que os participantes que praticaram este exercício conseguiram, em vinte semanas, baixar significativamente os valores de pressão arterial.

Outro estudo, feito na McMaster University, no Canadá, mencionado pelo meio de comunicação escocês, também confirmou esta hípotese. Concluindo que pessoas que fizeram exercícios com as mãos dez vezes, três vezes por semana, durante oito semanas, baixaram os níveis de pressão arterial.

Além disto, estes investigadores constataram que as principais artérias do corpo se tornaram mais flexíveis, graças aos exercícios, e menos rígidas. Dois sinais de "vasos sanguíneos saudáveis".

Para ter melhores resultados é recomendada a utilização de uma barra ou uma banda de resistência. Segundo o Daily Record, o exercício deve durar dois minutos, em cada mão, e deve ser repetido duas vezes.