Lene Makes, uma marca de acessórios feitos de cerâmica plástica

A moda dos acessórios e peças em polymer clay parece ter vindo para ficar, e Marlene Almeida viu aí a oportunidade ideal para criar o seu próprio negócio, a Lene Makes.



Polymer clay, também conhecido como cerâmica plástica, é um material de modelagem de grande versatilidade cujas principais características é a maleabilidade, o que facilita alterar e corrigir a peça enquanto esculpida.

Após ser assada e resfriada, uma criação em polymer clay poderá ser lixada, polida, furada, envernizada e, ao final, apresentará grande resistência e leveza.

Quando preparava a mudança dos EUA para Cabo Verde, a técnica em prótese dentária, Marlene Almeida, procurando algo que pudesse fazer nos tempos livres deparou-se com o material que hoje se tornou na sua fonte de renda.

“Não tenho nenhuma formação nesta área. Na verdade, sempre gostei de trabalhos manuais e tudo que é ligado à arte e sempre o fiz como hobby. No entanto, produzir bijuterias com Polymer Clay é muito parecido com o trabalho da protética. A mesma forma de manipular os materiais e tenho muito conhecimento no acabamento por causa do meu curso que tem a ver com prótese dentária”, relata.

Além de designs originais, Marlene Almeida produz bijuterias como também réplicas de outros artistas.

Quando começou as suas produções em 2018, afirma que muita pouca gente trabalha com cerâmica plástica, mesmo nos EUA. O boom veio no início da pandemia, quando muita gente procurava uma renda extra.

“Sou pioneira com este material em Cabo Verde”, afirma.

Actualmente, Marlene Almeida tem um estúdio em São Vicente e envia para todas as ilhas e os produtos são levados para o estrangeiro pelos emigrantes que, conforme revela, pedem muito para levar.

“Tem havido muita procura e eu que, normalmente, não dou conta de tanta demanda. claro, há épocas em que há maior procura como verão, nata, etc. Quando cheguei a Cabo verde a minha intenção era trabalhar na minha área odontologia ou emigrar outra vez. Agora trabalho exclusivamente com a produção de bijuterias não só com Polymer Clay, mas também com latão”, narra.

Segundo Almeida, o maior desafio no seu trabalho é conseguir o material em Cabo Verde. Por esta razão, depende muito da ajuda de familiares e amigos nos EUA para trazerem, tendo em conta que antes de assado, não é leve.