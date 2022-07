Irmãos criam souvenirs para bebés e crianças

“O que é nacional é bom” e, no caso do mercado cabo-verdiano, está a ficar cada vez melhor. Inspire-se e conheça a marca de souvenirs para bebés e crianças dos irmãos Landim.

Cíntia e Luís Alexandre Landim lançaram a marca Baby Kriolu há cerca de cinco meses e no final do ano vão doar os lucros para as instituições nacionais que trabalham com crianças.

A marca surgiu devido à dificuldade que Cíntia Landim tinha em encontrar souvenir para oferecer ao bebé de um amigo que reside nos EUA. Ao procurar por tudo quanto é lugar na Praia e sem sucesso, viu nos souvenirs para bebés uma oportunidade de negócio.

“Depois de me tornar mãe, pensei porquê não investir, porquê não tentar? Daí surgiu a ideia de criar o Baby Kriolu que é basicamente uma linha de souvenirs para bebés e que representa Cabo Verde”, conta.

fatos de treino

A empreendedora revela que a marca começou com uma produção em baixa escala por ainda se tratar de um projecto novo. Assim, ao invés de investir variedade de produtos, os irmãos optaram por investir, por agora, em variedade de tamanhos e cor.

bodie

Por agora, há babetes, copos 2 em 1, bodies, hoodies, conjuntos de fato de treino para bebés desde os três meses até uma criança de 7 anos.

babetes

Actualmente a marca está disponível, online, nos EUA e em Cabo Verde no aeroporto da Praia e na CVBrands.

“O nosso público-alvo são os emigrantes, mas não significa que não damos valor aos nacionais no país. Mas o foco são os cabo-verdianos lá fora que querem que os seus bebés estejam representados com algo de Cabo Verde”, afirma Landim.

hoodies

Questionada sobre futuros produtos da marca, Cíntia admite que vão lançar, no Instagram, um inquérito para que o público sugira as opções.

Mesmo assim, o Baby Kriolu já pensa em trazer produtos de praia como toalhas, fatos de banho, chinelos e chapéu para os crioulinhos.