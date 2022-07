Artesanato do mar para entrar no clima do verão

Quem ama verão, calor e praia, pode levar um pouquinho dessa “onda” para dentro de casa de várias formas ou no corpo como bijuteria. Confira algumas peças de Art de Mar, de Eurico Andrade Estrela. Nascido numa família de pescadores, Estrela sempre esteve ligado a tudo que se relaciona com o mar. E hoje faz artesanato que reflecte esta ligação. Através de um búzio, por exemplo, o jovem natural de Boa Vista é capaz de produzir bijuteria, quadros, candeeiros e uma infinidade de artigos de decoração. “Sou capaz de transformar tudo que encontro no mar, ou ainda que as pessoas deitam fora. Neste último caso, recupero e faço a reciclagem”, refere. A pior parte de trabalhar com búzio? Eurico Andrade Estrela diz que é quando quer fazer bijuterias. Isto porque tem dificuldades em encontrar ferramentas de corte, os discos de diamantes, brocas. “As vezes quando não tenho ferramentas volto para a reciclagem e decoração. Porque gosto sempre de fazer coisas diferentes”, afirma. As opções de tamanhos e formatos são várias e todas podem te proporcionar uma decoração superdiferente e que tem tudo a ver com o verão. Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.