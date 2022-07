Sugestões para fim-de-semana

Chega mais um fim-de-semana, e para isso temos algumas sugestões. No âmbito do Dia Nacional do Batuco, o Parque 5 de Julho, na cidade da Praia acolhe este sábado e domingo, o Festival Nacional do Batuku, que contará com actividades como workshop de música e técnicas de palco. A Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago (CMT), através do Pelouro de Turismo, Projectos,Cooperação e Comunidade promove este domingo, a II edição do Festival de Batuque e Finason, em comemoração ao Dia Nacional do Batuque, celebrado no dia 31 de Julho, em homenagem a Maninha Borsi.

O restaurante Kebra Cabana, na Praia, promove este sábado e domingo, um conjunto de actividades para celebrar o Dia Nacional do Batuco.

Sexta-feira - Música ao vivo com Maya Neves, na comemoração de 3 anos de Kriolu ku Kriolu, no Ponto CV, na Praia, às 17h30. - Espectáculo de 26 anos de carreira do grupo musical Ferro Gaita, no Hangar 7, na Praia, a partir das 23h00.

Sábado - Festival de Verão, no antigo EMPA, na Assomada. - Festa Latina com música, dança e comida latina, no Picoteo Tapas Bar, na Praia, a partir das 17h00. - Inauguração oficial do Novo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em São Vicente, às 17h30. - Música ao vivo com Tote Xinoca, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00. - Música ao vivo com Zuleica Rosário, Zeca Couto, Adão Brito e Carlos Ndú, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.