As melhores técnicas para conservar alimentos durante os dias quentes

Com o calor é essencial guardar os alimentos da melhor forma possível para evitar desperdícios. É boa ideia procurar dicas e técnicas para estes dias e para ajudar, o jornal The Independent, partilhou algumas das melhores soluções.

Além disto, como o preço dos alimentos continuam a aumentar, para evitar idas às compras desnecessárias, vai querer mesmo seguir à risca o que vai ler nos próximos parágrafos.

Guardar as suas ervas aromáticas como se fossem flores é a primeira coisa que deve fazer. Basta encher um copo de água com alguns centímetros de água e colocar as ervas lá dentro. Colocar um saco transparente por cima das folhas vai aumentar o tempo de vida das ervas. Também pode sempre guardar estes produtos no congelador e tirar apenas quando quiser usar.

Congelar toda a fruta que está quase no fim de vida é outra dica essencial. Depois pode usar para fazer gelado ou um sumo. Não desista do pão que já tem uns dias, se o colocar no forno ele vai ficar (quase) tão bom como se estivesse fresco. Antes de o pôr no forno passe a fatia de pão por água vai fazer com que fique mais fofo.

Não guarde o queijo no invólucro que já vem quando compra, o jornal recomenda que o armazene embrulhado em papel vegetal, por exemplo, assim vai conseguir 'respirar'. Também não é necessário desperdiçar vinho. Quando sobrar guarde numa cuvete de gelo e deixe no congelador. Depois pode usar para cozinhar ou adicionar em bebidas como sangria.

Lavar a salada só quando a vai usar é algo que já devia saber. Guarde as folhas num recipiente forrado com papel e só as deve passar por água na hora de comer. Assim consegue conservar as suas folhas durante mais tempo.

Também deve lavar os frutos vermelhos como framboesas e amoras com uma mistura feita com três partes de água e uma parte de vinagre. Vai ajudar com que fiquem frescos durante mais tempo. Para evitar que as bananas se estraguem pode embrulhar as ponta com película aderente. Se quiser que as cenouras se mantenham crocantes durante mais tempo experimente guardá-las, cortadas em pedaços, na vertical dentro de um frasco com água.