Jovem quer tornar rua onde nasceu na mais verde da Praia

Inspirado no Bairro Alto, em Lisboa, jovem quer transformar a rua Tapadinha, em Achadinha, onde vive, na mais verde da capital.

Emileno Ortet refere, ao Expresso das Ilhas, que ao embelezar a rua com vários guarda-sóis vai também movimentar a economia do bairro com a realização de diversas actividades.

“Entre as actividades a realizar consta o festival Maravilhas de Achadinha que se refere aos melhores sabores do bairro como o torresmo, pão com fígado, pão de coco, entre outros e no intuito de gerar rendimento para os diferentes empreendedores da zona”, declara.

Para que as pessoas possam conhecer a rua e as actividades que pretende realizar, Emileno Ortet quer atrair influenciadores digitais de todos os bairros, não só da capital, para fazer fotos e publicar nas suas redes sociais.

Quanto a tornar a rua na mais verde da capital, o jovem plantou oito mudas de maracujá que ao crescerem vão emaranhar-se nas cordas que sustentam os guarda-sóis.

Os maracujazeiros mais os guarda-sóis darão origem a um túnel, como pretende Ortet.