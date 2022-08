Jurista embarca na aventura de criar uma marca de biquínis

Call Me Poesia. Esse é o nome de uma marca de biquínis, made in Cabo Verde que já vestiu mais de 100 mulheres no país e na diáspora, ajudando-as a quebrar os tabus em relativos aos tipos de corpos.

“Sempre me identifiquei com a moda e as suas variedades. Sou totalmente autodidata, aprendi quando pequena com a minha mãe e desde então a paixão pela moda e costura só vem aumentando”, diz Denumian Nancassa.

Com três coleções, a Call Me Poesia já vestiu mais de 100 mulheres no país e na diáspora. Cada coleção, segundo Denumian Nancassa tem 10 modelos e diferenciam-se uma das outras apenas pela cor e nomes das peças.

Denumian Nancassa foi estilista das quatro primeiras peças. Entretanto, também se inspira em modelos que as clientes pedem e dependendo do feedback do público, pode aumentar ou não a produção da mesma.

“A única dificuldade nos produtos em Cabo Verde é que não tenho muitas variedades de tecido que podiam servir para trabalhar os fatos-de-banhos. A única opção é a licra e logo todos os modelos têm de ser do mesmo tecido. Eu, particularmente, gosto de licra porque pela sua elasticidade e textura adapta-se facilmente a diversos tipos de corpo”, confessa.

Denumian Nancassa perspectiva expandir a marcae para tal vem apostando em peças masculinas, túnicas e vestidos.