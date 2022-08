Correr ou nadar regularmente pode reduzir o risco de morte precoce

Caminhar, andar de bicicleta, jogar ténis ou golfe são algumas das actividades que podem prolongar a sua vida. Quem o diz são os autores de um estudo, onde se afirma que fazer estas actividades, regularmente, parece diminuir o risco de morte precoce, assim como o de morte por doenças cardiovasculares e cancro.

Para o estudo, publicado na revista científica JAMA Network Open, foi realizado um questionário, sobre actividades de lazer físicas, ao qual responderam mais de 200 mil pessoas, com idades entre os 59 e os 82 anos.

Os investigadores seguiram os participantes, durante vários anos, analisando registos de mortes por cancro, doenças cardiovasculares, assim como outras causas.

Segundo o estudo, desportos com raquete, como o ténis, são os que têm mais efeitos positivos nos problemas cardiovasculares, reduzindo o risco em 27%. Também é o que tem mais impacto na prevenção da morte precoce, no geral, reduzindo as probabilidades em 16%. Já a atividade que mais reduziu o risco de cancro, em 19%, foi a corrida - que também reduz o de morte precoce em 15%.

Logo a seguir a estas modalidades aparecem as caminhadas, no entanto, todas as actividades analisadas conseguiram resultados positivos, ou seja, fazer, qualquer uma, regularmente reduz o risco de morte precoce.