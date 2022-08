Cinco formas (muito saudáveis) de lidar com o stress do dia-a-dia

Hoje em dia, são muitos os factores que provocam stress, incluindo o trabalho, a inflação e até a pandemia. Por isso, é essencial conseguir controlar e gerir todas as emoções, porque o stress pode ter impactos muito negativos na saúde.

Então, a Wellbeing News, plataforma especializada em bem-estar, deu algumas dicas, muito úteis, que o vão ajudar a lidar com o stress do dia-a-dia.

Quando algo o está a incomodar é essencial que partilhe o que sente com outras pessoas. Fale com família e amigos próximos, assim vai ficar a conhecer uma perspetiva diferente ou encontrar uma solução, para o seu problema. Além disto, passar tempo com estas pessoas, vai ajudá-lo a relaxar.

Também é importante garantir que tem sempre algumas horas, durante o dia, para os seus passatempos favoritos. É uma ótima forma de se distrair e não pensar nos seus dilemas. Além disto, como o stress pode afetar, e muito, a sua saúde física e mental, é essencial que vá ao médico, regularmente, para saber se tem algum problema.

Para não se sentir assoberbado, com a quantidade de informação, muitas vezes negativa, que é transmitida nas notícias e redes sociais, desligue a televisão ou o telemóvel. Fazer pausas, frequentemente, vai ajudá-lo a relaxar e pensar noutros assuntos, o que vai melhorar, significativamente, o seu bem-estar geral.

Para terminar, é importante relembrar que deve pedir ajuda, se precisar. Não é necessário ter receio, existem muitos profissionais preparados para lhe dar conselhos específicos para a sua situação e, na maior parte das vezes, confirmados pela ciência e psicologia.