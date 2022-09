Os benefícios que a natação pode ter para a sua saúde física e mental

Já todos sabemos que fazer exercício faz muito bem à saúde, no entanto, pode ser difícil começar e a natação, por exemplo, pode ser uma boa opção. É uma forma suave de exercício que trabalha várias partes do corpo, diz a Patient, uma plataforma especializada em saúde que explicou todos os benefícios da modalidade.

Ajuda a ganhar massa muscular

Nadar envolve 'empurrar' os braços contra a resistência da água o que pode ajudar (e muito) a ganhar massa muscular. Ao mesmo tempo está a exercitar o coração, os pulmões, a melhorar a sua resistência e manter um peso saudável.

Faz bem à saúde mental

É um exercício que combate o stress, mas também reduz os níveis de ansiedade e depressão, aumentando os de endorfinas, hormonas consideradas, pela plataforma, um analgésico natural do corpo. Então, é muito provável que, depois de um dia na piscina, fique mais calmo e relaxado.

Ajuda a perder peso

Nadar, regularmente, ajuda a diminuir os níveis de gordura corporal, diz a médica Deborah Lee, acrescentando que ao fazer este exercício queima mais calorias do que se for correr, por exemplo. É também um desporto ótimo para diminuir uma gordura específica, a abdominal, assim como os os níveis de colesterol. No geral, reduz o risco de problemas como hipertensão, diabetes e até Alzheimer.

Melhora o sono

A hipótese de que a atividade física, como a natação, melhora a qualidade e quantidade do sono, atenuando distúrbios como insónias, por exemplo. Além disto, a água faz alguns sons, considerados satisfatórios por muitos, que podem ajudar a relaxar e a dormir melhor, quando chegar a casa.

Alivia pressão nas articulações

"Quando se está a nadar, a água suporta o peso do corpo, o que alivia a pressão nas articulações", diz a especialista. Para aqueles com condições inflamatórias, que afetam as articulações, nadar pode ser, especialmente, benéfico fazendo da natação o desporto perfeito para pessoas mais, ou de meia-idade.