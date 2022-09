Afinal o chocolate é bem mais benéfico do que julga

O chocolate tem um lugar especial na sua vida? Acredite que não está sozinho. Mas será que sabe tudo sobre esta gulodice que se derrete na boca e faz tanta gente derreter?

Na realidade, esta tentação a que muitos não conseguem resistir tem os seus prós, desde que seja consumido com moderação. Sim, leu bem. O chocolate tem, na sua composição, substâncias com benefícios para a saúde comprovados pela ciência.

Um dos mais importantes? Por ser rico em favonoides, o chocolate tem protecção antioxidante, reduz a oxidação do colesterol LDL (o 'mau'), ajuda a evitar enfartes, bem como de acidentes vasculares cerebrais, e diminui o risco de alguns tipos de cancro.

"Estes efeitos são potenciados se a percentagem de cacau presente no chocolate for superior a 70%", segundo o portal da rede de saúde Lusíadas.

Já a teobromina - um fotoquímico - presente nos chocolates com cacau tem acção diurética, actua como estimulante ligeiro do sistema nervoso central, do sistema respiratório e dos músculos cardíacos.

E não é tudo. O chocolate contém vitaminas do complexo B e minerais como o manganês, potássio e magnésio.