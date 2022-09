Coçar a palma da mão não é só sinal de dinheiro - pode ser uma doença

Coçar a palma da mão é muitas vezes algo involuntário. Pelo menos este acaba por ser o pensamento da maioria. Depois existem ainda as superstições que afirmam que é sinal de dinheiro. Se for algo frequente, o melhor é estar atento já que pode ser a reação do corpo a alguma doença.

O dermatologista Jeffrey Hsu explicou ao portal Live Strong as possíveis causas que podem estar associadas a este coçar recorrente. Eczema e pele seca O eczema é uma condição inflamatória da pele e por vezes pode manifestar-se nas mãos, o que leva a este coçar. Por vezes, é confundível com pele seca, outra das possíveis causas desta condição. "O eczema na mão pode apresentar-se não apenas como irritação, mas com um tom vermelho e inflamado", explica o médico. No caso de pele seca é normal que venha depois a escamar. Alergia a algum alimento ou produto Se mudar de sabonete ou loção de corpo e notar que começa a coçar-se com mais frequência pode ser um sinal de reação alérgica. Por norma, acaba por resultar em algum inchaço. Psoríase Depois de um ligeiro coçar na palma da mão, pode evoluir para manchas grossas e avermelhadas na pele. Este é um dos sinais da psoríase. Nova medicação Da mesma forma que o sabonete faz alguma reação, também os medicamentos podem levar ao coçar da palma da mão. Segundo Jeffrey Hsu, os fármacos para o coração são os mais propícios a causar esta resposta.

