Faça o seu cabelo crescer rapidamente com este sumo

Depois de um verão de sol, mar e cloro, perdeu densidade capilar? Ou quer simplesmente acelerar o crescimento do cabelo? Se sonha com uma cabeleira comprida e muito saudável, há um sumo que deve experimentar.

Beba-o duas a três vezes por semana durante, pelo menos, três meses para dar um 'boost' nos fios capilares. Veja abaixo a receita, partilhada pelo portal Tua Saúde, rica em retinóides que auxiliam o corpo na produção de mais vitamina A, essencial para o crescimento do cabelo.

E há mais. Quando complementada com ingredientes como a laranja, cenoura, sementes de girassol e gelatina, por exemplo, torna-se rica em vitamina C, betacaroteno, zinco, ácido fólico e aminoácidos, nutrientes importantes para garantir uma regeneração do folículo capilar e que ajudam o cabelo a crescer mais forte.

Ingredientes:

10 folhas de alface

1 cenoura ou ½ beterraba

1 colher de sopa de sementes de abóbora ou girassol

250 ml de sumo de laranja

Gelatina sem sabor

Modo de preparação:

1- Comece por dissolver a gelatina no sumo de laranja.

2- De seguida, coloque a mistura e os restantes ingredientes num liquidificador.

3- Bata até obter uma mistura homogénea.