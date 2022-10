Os alimentos que só lhe fazem mal ao cérebro

São várias as formas que existem para exercitar o cérebro. Pelo contrário, também há diversas maneiras de prejudicar o seu normal funcionamento. É na alimentação que está um dos perigos que deve ter em conta.

O portal The Healthy reuniu vários estudos para revelar os alimentos que pior fazem à actividade cognitiva. Conheça-os e tenha cuidado com a quantidade que ingere.

Açúcar

É o ‘inimigo’ de vários órgãos do corpo e do cérebro não é excepção. Um estudo com animais mostrou que tinham mais dificuldade em passar um labirinto quando foram alimentados com uma solução à base de frutose.

Refrigerantes diet

Um estudo de 2017 publicado na revista Stroke analisou pessoas que consumiam este tipo de bebidas ao longo de 10 anos. Mostrou que acabavam por ter maior probabilidade de virem a ter demência.

Carne vermelha e manteiga

Uma dieta rica em gorduras saturadas acaba por ser prejudicial para a actividade cerebral. Esta foi uma das conclusões de um estudo publicado no Annals of Neurology. Foram analisadas mais de seis mil mulheres. As que comiam mais gordura saturada tinham pontuação mais baixa nos teste de memória.

Batatas fritas, pizzas e outra ‘fast food’

Um estudo de 2011 feito no Reino Unidos revelou que as crianças que comiam mais 'fast food' tinham QI mais baixo do que as que levavam uma alimentação saudável.

Pastilhas elásticas

Segundo um estudo do Quarterly Journal of Experimental Psychology, mastigar pastilhas pode prejudicar a memória a curto prazo, uma vez que atrapalha a concentração.

Sal

Quem tem uma dieta rica em sal e pouca actividade física acaba por ter um declínio na actividade cognitiva. É a conclusão de um estudo feito no Canadá em 2012.

Álcool

Grandes quantidades de álcool podem levar a um declínio na zona do hipocampo. Concluiu um estudo que acompanhou pessoas durante 30 anos.