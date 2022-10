Acorda com dores no estômago? Cuidado que pode ser uma destas doenças

É sempre desconfortável acordar com dores no estômago. Pode pensar que comeu algo estragado na noite anterior e deixa passar o sintoma. Ainda assim, se for algo recorrente, o melhor é ter atenção. Pode ser um sinal de algumas destas doenças.

O portal LiveStrong falou com o especialista em gastroenterologista Ronald Omino para perceber algumas das doenças que podem estar associadas a este sintoma matinal. Descarte logo à partida o facto de estar em jejum, de ter alguns gases ou de uma azia que por vezes também é recorrente. Refluxo Pode ser uma consequência de acordar com uma forte dor abdominal ou com um sabor ácido na boca. O médico explica que dificuldade em engolir pode ser outros dos sinais desta doença. Prisão de ventre O melhor é sempre pensar na última vez que foi à casa de banho. Por vezes, a dor que tem pode indicar prisão de ventre. Úlcera crónica no estômago “Pode começar por se apresentar como uma dor abdominal aguda, que geralmente acontece na parte superior do abdómen”, refere o médico. A dor pode ainda persistir algumas horas, mesmo depois de comer o pequeno-almoço.



Síndrome do intestino irritável Acaba por ser um distúrbio gastrointestinal que está relacionado com a forma como o intestino e o cérebro trabalham. “Esta ligação pode fazer com que o intestino fique mais sensível e altera a forma como estes músculos se contraem”, diz o médico.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.