Palavras cruzadas ou videojogos? Qual previne melhor a perda de memória

Foi publicado, recentemente, um novo estudo, onde se afirma que fazer palavras cruzadas, em plataformas online, previne melhor a perda de memória do que jogar videojogos, entre pessoas mais velhas.

Para este estudo, publicado na revista científica NEJM Evidence, uma equipa de investigadores analisou 107 participantes, com problemas cognitivos e mais de 70 anos, aos quais foram atribuídos, aleatoriamente, treinos feitos com palavras cruzadas ou com videojogos cognitivos.

Todos, foram acompanhados durante 12 semanas, assim como, posteriormente, durante 78 semanas, neste período as sessões foram realizadas em casa, como reforço.

Assim, os investigadores conseguiram concluir que as pessoas que faziam palavras cruzadas online mostraram mais melhorias, explica o MSN, segundo os resultados do teste cognitivo muito comum, intitulado ADAS-Cog, nas semanas 12 e 78.

O portal explica ainda que "também foram superiores quando medidos usando o FAQ, um teste de funcionamento diário, e foram mais eficazes para os participantes nos estágios posteriores da doença, embora ambos os métodos fossem iguais nos estágios iniciais".

Além disto, as palavras cruzadas também causaram menos encolhimento do cérebro, algo que foi medido através de uma ressonância magnética e observado após 78 semanas.