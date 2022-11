Dicas simples para manter a calma (e libertar a ansiedade)

A Naturecan sugere alguns dos passos mais simples que podem conduzir ao alívio do stress diário e a uma vida mais leve e calma:

Fazer terapia com um profissional

"Terapia com um profissional não é indicado somente para casos graves de doenças mentais e emocionais. A principal forma de lidar com problemas deste teor é não esperar para que se chegue a um limite. Procurar o apoio de um psicólogo pode oferecer as ferramentas certas, que se refletem na vida pessoal, carreira e relacionamentos."

Adoptar uma alimentação saudável

"Uma alimentação rica e variada mantém uma relação estreita com a saúde mental. Fornecer nutrientes ao corpo não só garante um bom funcionamento do organismo, como ainda permite aumentar a produção de neurotransmissores (como endorfina e serotonina), que geram sensações de prazer e bem-estar."

Praticar exercício físico

"Uma das motivações mais comuns por que se praticam atividades físicas é o fator estético, contudo, há uma outra motivação que deve pesar na hora de se mexer o corpo. No que toca à saúde mental, o exercício físico pode ser uma das chaves para o equilíbrio, uma vez que durante esta prática são também libertados neurotransmissores que conduzem a uma sensação de de dever cumprido e consequente bem-estar."

Investir na qualidade do sono

"A falta de sono, para além de prejudicar o sistema cognitivo, pode causar sonolência persistente, dificuldade em memorizar informações e mal-estar emocional. Dormir bem pode ser considerado como um alimento para o organismo, uma vez que permite repor energias e regular o metabolismo. Assim, garantir uma rotina de sono saudável deve ser uma prioridade para alcançar o bem-estar físico e emocional."