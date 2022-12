​Análise simples pode detectar Alzheimer numa fase inicial

Um novo estudo da Shanghai Jiao Tong University e do Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences, na China, revelou que um simples teste à urina pode ajudar a identificar Alzheimer num estágio precoce.

Detectar Alzheimer nem sempre é fácil e em muitos casos só se conhece numa fase mais avançada. Um novo estudo revela que uma molécula na urina pode indicar esta patologia num estágio precoce e reduzir os sintomas a longo prazo. A investigação concluiu que encontrar uma molécula na urina pode ser indicador de que está a desenvolver esta doença. O estudo foi feito com 574 pessoas que tinham Alzheimer em diferentes estados de gravidade. O objectivo deste teste passa por analisar o ácido fórmico. O estudo indica que as actuais formas de diagnóstico são mais caras e algo inadequadas. Dessa forma, grande parte dos pacientes só sabe que está doente numa fase mais avançada. “Os estágios iniciais da doença ocorrem antes do estágio de demência irreversível, e esta é a ‘janela de ouro’ para intervenção e tratamento”, revelam os autores do estudo. A investigação indicou que os níveis de ácido fórmico eram maiores em pessoas com Alzheimer, incluindo os que estavam numa fase inicial da doença. “O ácido fórmico urinário mostrou uma excelente sensibilidade para triagem precoce de Alzheimer.” O estudo foi publicado na revista Frontiers in Aging Neuroscience.

