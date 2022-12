​Sugestões para o fim-de-semana

Para este fim-de-semana seleccionamos algumas actividades como a Noite Branca, festival de música, show de dança e exibição de filmes.

Sexta-feira

- Lançamento do livro de Tiago Vasconcelos dos Santos, na Biblioteca Nacional na Praia, às 17h30.

- Cerimónia de abertura da 11ª edição da Noite Branca, na Pracinha da Escola Grande, no Plateau, às 19h00.

- Badje Rabeka, no Tok de Arte (antigo Palma Center), na Praia, a partir das 20h30.

- Festival “Nha Boa Esperança 2022”, na placa desportiva de Ribeira da Prata, em Tarrafal de Santiago, a partir das 21h00.

- Concertos Mano a Mano Natal-2022, na ilha do Sal, a partir das 21h00.

- Noite Branca com DJ`S JR Beattz e Switch DJ, no restaurante Avis, na Praia, às 22h00.

- Performance by DJ DOC vindo directamente de USA, no INK Lounge, na Praia, às 23h00.

Sábado

- XI Corrida para a Ciência e Inovação, na Universidade do Mindelo, às 08h00.

- 11ª Edição da Noite Branca, no Plateau, às 15h00.

- Show de Dança com o tema “Noite de Paz”, no Centro Cultural Brasil- Cabo Verde, na Praia, às 15h00.

- Show de prémios do Praia Shopping com desfile de moda e animação de DJs, no Praia Shopping, às 15h00.

- Live Music com Tiago Silva e Vamar Martins, no Divin`Art , em Ribeira Grande, Santo Antão, a partir das 20h00.

- Estreia do documentário “Cesária Évora” na Assembleia Nacional, na Praia, às 20h00.

- 2ª Edição do “MAR e MORNA”, no Mar de baixo, no concelho de Tarrafal de Santiago, às 20h00.

- Música ao vivo com Bino Branco e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nice Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Concertos Mano a Mano Natal-2022, na ilha da Boa Vista, a partir das 21h00.

- Espectáculo “Manga Tour” de Mayra Andrade, na Laginha, São Vicente, às 21h30.

- Badjo Lembra Tempo com o Dj Zé Maria, na zona de Barreiro, na ilha do Maio, às 23h00.

Domingo

- Exibição do documentário “Cesária Évora”, na Assembleia Nacional, na Praia, às 16h00 e às 18h00.

- Estreia do filme “Boita e Raboita des Mundo”, de Tikai Produções e Eventos, no Polivalente de São Salvador do Mundo, às 17h00.

- Festival “Nha Boa Esperança 2022”, na placa desportiva de Ribeira da Prata, em Tarrafal de Santiago, a partir das 21h00.