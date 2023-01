​Anilton Cabral protagoniza lookbook da marca LA Martina

O modelo cabo-verdiano, Anilton Cabral protagonizou durante a mais recente semana de moda masculina, em Milão, que foi lançado o novo lookbook da marca italiana "LA Martina".

Segundo a agência de moda Da Banda Model Management, Anilton Cabral brilhou no lookbook, no evento de apresentação da mesma colecção.

O evento decorreu na Palazzina Appiani e contou com a presença de várias figuras públicas italianas.

O modelo de 24 anos foi ainda convidado pelos designers de DSquared2 para comparecer no desfile da marca.

A Da Banda Model Management tem lançado alguns dos talentos mais emblemáticos do mundo da moda desde os seus primeiros passos em 2010. Com agências em Lisboa e Luanda, os seus manequins provenientes de Angola, Portugal, Cabo Verde, África do Sul, Moçambique e Senegal trabalham nos principais mercados internacionais.