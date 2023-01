Sol, areia, água salgada e massagem relaxante

Para atrair clientes, Sandra Resende decidiu ousar e combinar o sol, areia e água salgada da praia de Kebra Kanela com massagem relaxante.

Com a sua maca, tapetes e óleos, Sandra Resende chega à praia de Kebra Kanela às 09h00 e dali sai às 19h00, após atender, em média, oito pessoas por dia.

A ideia de fazer massagens na praia, surgiu dos próprios clientes que queriam experimentar um relaxamento num ambiente diferente.

“Resolvi atender aos pedidos dos meus clientes e o resultado foi muito bom. Tenho tido um bom feedback do público. Sem falar que Kebra é a praia que a maioria dos praienses frequentam”, narra ao Expresso das Ilhas.

Nas massagens, Sandra usa óleo vegetal de coco e de menta produzidos por si, além do óleo de eucalipto e de amêndoas.

“Antes de cada atendimento faço umas perguntas para saber se o paciente tem queixas de dores, insónia, ansiedade de modo a saber que tipo de massagem aplicar e que óleo usar”, relata.

Além da praia, a massagista também faz sessões nas montanhas, onde pode estar rodeada de verde e sentir a natureza em todo o seu esplendor.

“Vivemos num mundo de stress, cansaço e, com a crise, as pessoas têm desejado algo diferente. É indescritível estar num ponto alto, como Rui Vaz e fazer massagem. Quero levar as pessoas para o Pico de Antónia e outros lugares diferentes”, idealiza.