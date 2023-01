Acordar de madrugada só traz benefícios

Ter uma boa noite de sono é fundamental, mas também acordar cedo só lhe vai trazer benefícios. Uma coisa não impede a outra, só precisa de se deitar com mais antecedência. 'Acordar com as galinhas' poderá ser muito melhor do que pensa.

A revista Fortune falou com as médicas Nikole Benders-Hadi e Samantha Snowden para perceber as melhorias que pode ter ao acordar bem cedo pela manhã. Samantha Snowden começa por dizer que se irá sentir muito mais confiante e sem pressa todas as manhãs. "Terá um impacto nos níveis de stress, mas também na sua saúde mental", revela a médica. "[Acordar tarde] é como sempre sentir que está atrasado e numa corrida que não pode vencer, o que não é útil para a motivação ou positividade", conta Nikole Benders-Hadi. Regular o sistema nervoso só irá fazer com que se sinta mais calmo e menos esgotado ao longo do dia. Se quiser adoptar este sistema de acordar bem mais cedo do que realmente precisa, há coisas que deve ter conta. As horas de sono são fundamentais. Esta alteração de ritmo pode não ser adquirida de um dia para outro. "Tem de deixar o corpo adaptar-se", diz Samantha Snowden. É importante também encontrar uma motivação para acordar cedo. Falar com alguém que também o faça pode ser uma ajuda. "Pode ainda aproveitar este tempo extra para ler ou fazer exercício."

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.