A pasta de dentes pode ser muito mais útil em casa do que pensa

Está na casa de banho, diz que é para os dentes, mas não quer dizer que a use apenas para esse fim. A verdade é que a pasta de dentes também pode ser usada para limpar algumas zonas da casa ou ainda para tirar nódoas.

O website How Stuff Works reuniu as utilidades que este produto pode ter além da escovagem dos dentes. Um deles é a limpeza do chuveiro. Só tem de colocar um pouco da pasta num pano húmido e esfregar a porta do duche.

Mesmo no interior, também se mostra eficaz a retirar resíduos de sabão e de calcário. É ainda uma boa alternativa para limpar manchas de café numa toalha de mesa. Esfregue directamente a nódoa.

Para quem não for grande fã de acetona, a pasta de dentes pode ser uma boa aliada para retirar o verniz. Esfregue um pouco com uma escova de unhas e retire com água morna.

Limpe também ferros e alisadores de cabelo. Use mais uma vez um pano suave para evitar danificar os aparelhos. As manchas nas teclas do piano vão desaparecer facilmente com um pouco de pasta de dentes.