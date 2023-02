Pela sua saúde, não deixe passar o prazo de validade destes produtos

Existem prazos de validade de certos produtos que devem ser respeitados. Em algumas situações, pode não haver problema, mas noutros casos o melhor é mesmo confirmar as datas e ter atenção antes de consumir.

A revista Reader's Digest falou com a nutricionista Jessica Crandall para perceber em que casos o melhor é mesmo deitar os produtos fora.

Frascos de pastas e molhos

Podem parecer que duram uma eternidade, mas assim que forem abertos a contaminação pode acontecer. "As bactérias começam a multiplicar-se assim que abre um frasco, especialmente se houver contaminação cruzada", explica a nutricionista. Assim que coloca uma faca ou uma colher no interior, está a colocar bactérias no interior.

Ovos

Ovos crus podem ficar no frigorífico entre três a cinco semanas. "Pode correr o risco de ficar doente que os deixar por mais tempo."

Queijo

Queijos como o cheddar e o gouda acabam por durar mais tempo, já que têm menos humidade para as bactérias se desenvolverem. Já ricota, requeijão, feta, brie ou de cabra estragam-se depressa. Duram entre uma a duas semanas no frigorífico.

Enchidos

As fatias de presunto e peru conseguem ficar no frigorífico entre três a cinco dias. "O melhor é perceber sempre se existe alguma alteração no cheiro ou textura."