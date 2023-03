Aprenda a descascar alhos em segundos

Antes de ir buscar uma faca para tirar a casca ao alho, pare para ler este texto. Vai poupar tempo.

Qual é, então, a melhor forma de descascar alhos sem demorar uma eternidade? Não podia ser mais fácil. Segundo a nutricionista Diana Dinis, basta colocá-los durante 30 segundos no micro-ondas.

Composto por cálcio, ferro, fósforo, magnésio, vitamina C e várias vitaminas B6, o alho é um poderoso antibiótico natural. Actua no controlo do colesterol e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, previne o aparecimento de cancro e tumores, diabetes, bem como de doenças degenerativas como o Alzheimer ou demência e ajuda a desintoxicar o corpo.