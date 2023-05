Pés dormentes pode ser mais grave do que pensa

Por vezes, a forma mais fácil de explicar os pés dormentes passa por ter ficado sentado numa má posição. Ainda assim, estas não são as únicas causas. Pode ser grave do que uma simples má posição. Em alguns casos, está associado a algumas doenças.

Segundo o 'website' Health Digest, uma dieta baixa em calorias pode também fazer com que fique com os pés dormentes facilmente. O corpo acaba por esgotar mais facilmente as reservas de gorduras, açúcar e proteínas.

A falta de vitamina B12 pode ser outra das causas de formigueiro nos pés. A dor ciática e a pressão no respectivo nervo são ainda dos possíveis motivos. Também a doença arterial periférica pode resultar em pés dormentes.

A diabetes pode ainda ser identificada com este sinal, uma vez que o açúcar elevado pode ter consequências nos nervos. Um tumor no pé é também outra das razões possíveis.

A doença de Lyme, algumas infecções e doenças autoimunes podem igualmente estar relacionadas com este sinal.

Se sentir os pés dormentes com regularidade, o melhor é ir ao médico para perceber a causa real deste sintoma.