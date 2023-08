Coma as cenouras assim. Vão ficar ainda mais saudáveis

Comer cenouras por si só é saudável. Contudo, se juntar mais qualquer coisa a este legume irá potenciar ainda mais as suas características e ajudar o corpo a absorver os seus nutrientes.

O 'website' Health Digest explica o que tem de fazer para conseguir mais benefícios. Precisa de uma gordura saudável para que intestino consiga absorver tudo o que de bom as cenouras têm assim como as suas capacidades dietéticas.

A verdade é que nem todas as vitaminas são facilmente absorvidas pelo organismo. Neste caso, uma solução é combinar a cenoura com abacate. Além de estimular o paladar, fará com que as cenouras tragam mais benefícios ao seu organismo.

O 'website' cita vários estudos que demostram como o betacaroteno das cenouras é melhor absorvido quando se junta uma gordura saudável.

"Consegue uma melhor absorção do que comer a cenoura pura ou sem gorduras", explica o The American Journal of Clinical Nutrition.

Aumenta a capacidade de absorção até 12 vezes.