Sente a necessidade de terminar a refeição com algo doce? Fruta fresca com canela é a sugestão da nutricionista Mariana Abecassis.

"É tão válido comer a fruta como sobremesa, como em snack", escreve a especialista, numa publicação feita na rede social Instagram. E sublinha: "Mais do que a hora do dia ou a refeição a que ingerimos a fruta, o mais importante é não ultrapassar as duas/três peças de fruta por dia".

Por isso, "a fruta é uma opção incomparavelmente mais saudável do que uma sobremesa açucarada", remata.