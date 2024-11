Vai descansar bem melhor se tiver esta planta no interior do quarto

Longe vai o mito de que dormir com plantas no quarto pode ser prejudicial. Algumas espécies são bem vindas nesta divisão da casa e podem trazer benefícios à qualidade do sono.

Segundo o 'website' HouseDigest, a planta cobra é perfeita para ter no quarto. Explicam que ajuda tornar a divisão mais aconchegante. Revelam que também liberta oxigénio durante a noite para permitir que durma bem. Trata-se de uma planta que é fácil de cuidar. Tanto que não precisam de muita água, como não necessita de muitas horas de luz solar direta. Como se trata de uma suculenta, é aquela planta perfeita para os mais preguiçosos e esquecidos. Explicam que é uma espécie que pode durar até 25 anos.

