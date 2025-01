Quer parar de beber refrigerantes? Estes truques são muito úteis

Para quem está habituado, deixar de beber refrigerantes pode ser um problema. Se deixar de consumi-las é umas das suas resoluções de ano novo, o melhor é seguir as dicas de um médico.

Robert Lustig revelou à revista Parade como pode parar com este vício. "Contar a amigos e a pessoas próximas é uma boa ideia. Poderão pensar duas vezes antes de fazer um pedido à sua frente", começa por dizer.

Deve também evitar espaços onde por norma ingere este tipo de bebida, como é o caso do cinema. “Em casa poderá controlar melhor aquilo que consumo. Também deixar de ir às compras pode ser outra alternativa.

"O melhor é fazer as suas compras online, irá sentir-se menos tentado", continua. Por outro lado, pedir águas com gás com sabores é uma forma de conseguir deixar bebidas mais ricas em açúcar.

"Cada vez que cede a uma bebida açucarada, está ativamente a dar um passo para diminuir seu risco de muitas condições de saúde, como diabetes tipo 2, doenças cardiovascular e demência."