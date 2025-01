Se não tem uma garrafa de azeite com alho em casa, nem sabe o que perde

Fazer uma infusão de azeite e alho em casa é muito simples. Além de dar mais sabor aos seus pratos, pode trazer diversos benefícios à sua saúde. Uma dietista explica tudo o que pode ter andado a perder.

"O azeite consegue absorver os compostos ativos do alho, que são responsáveis pelo aroma, sabor e por diversas propriedades medicinais", começa por dizer Haripriya N. ao 'website' HealthShots. Conheça os benefícios que esta infusão pode ter no organismo.

Melhora a saúde cardiovascular

"Pode melhorar a saúde cardíaca ao trazer benefícios aos três principais fatores de risco cardiovascular."

Aumenta a imunidade

"Contém várias propriedades antibacterianas."

Rico em antioxidantes

"Ajudam a proteger as células e as condições relacionadas com a inflamação, como a artrite."

Ajuda a controlar o açúcar no sangue

"Pode melhorar a sensibilidade à insulina."

Melhora a saúde do cabelo

"Pode ajudar a combater bactérias que causam acne e outros problemas relacionados com a inflamação."