Quer parar de ressonar? Junte este ingrediente ao seu chá

Supostamente existem múltiplos truques que podem ajudar a ressonar menos. Já tentou de tudo e nada resulta? Experimente comer uma colher de mel ou beba um chá com este ingrediente antes de ir para cama. É um conselho dos especialistas do Better Sleep Council.

Pode ajudar porque o mel contém "propriedades anti-inflamatórias e reveste a garganta, reduzindo as vibrações do ressonar", afirmam os especialistas. Os especialistas recomendam que "misture uma colher de chá de mel numa chávena de água quente, ou numa chávena de chá de camomila ou de gengibre".

