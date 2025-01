Sim, tem de desinfectar a casa depois de recuperar de uma gripe

Recuperar de uma gripe pode levar algum tempo e quando finalmente conseguem tem de fazer algumas coisas para evitar ficar doente outra vez. Por exemplo, Alana Biggers, uma médica, citada no Healthline, alerta para a importância de desinfetar a casa de 'uma ponta à outra'.

Segundo a especialista, "o processo deve envolver a desinfecção de superfícies de uso comum, o que pode ajudar a matar as bactérias e os vírus que causam doenças".

Para desinfetar a casa recomenda que use toalhetes desinfectantes de limpeza, ou outro produto semelhante, e que lave as mãos após cada utilização.

É importante começar por desinfectar as coisas mais usadas da casa como as maçanetas; os interruptores; os puxadores de gavetas; e os varões de escadas. Depois siga para a cozinha. Se tiver loiça suja acumulada de quando esteve doente tem de lavá-la com "água quente e detergente da loiça" ou "colocá-la na máquina de lavar".

Depois, concentre-se no resto da cozinha e, especialmente, em puxadores de portas de frigoríficos; gavetas e armários; interruptores; bancadas; lava-loiça; máquinas de café ou chaleiras; outros electrodomésticos, como micro-ondas e fornos; e os caixotes do lixo.

Também não se pode esquecer da casa de banho e de coisas como as maçanetas; as pias e as torneiras; os interruptores; as banheiras e os chuveiros; as saboneteiras; as sanitas; os suportes para papel higiénico; e o chão. Deve limpar os objetos mais usados, como os suportes de escovas de dentes, e, além disto, a médica recomenda que troque de escova de dentes.

Já no quarto concentre-se em aspirar o chão e limpar as maçanetas e os interruptores; as mesinhas de cabeceira; a cabeceira da cama; e os puxadores de gavetas. É mesmo importante lavar toda a roupa, lençóis e toalhas que usou enquanto esteve doente.

Recomenda ainda que desinfecte todos os dispositivos electrónicos que usa e que abra as janelas, "isto ajuda a reduzir a estagnação de germes que podem permanecer no ar e que podem depois afectar outras pessoas".