Nunca experimentou chá de milho? Eis a receita

Sim, leu bem. Pode fazer chá de milho. É uma bebida muito popular na Coreia e conhecida como oksoosoo cha ou oksusu cha. Trata-se de um "chá suave e leve que pode ser apreciado com as refeições ou sem qualquer alimento ou lanche", lê-se no The Spruce Eats, um blogue de receitas. Quer experimentar?

Ingredientes: 1/4 chávena de milho (assado)

5 chávenas de água Modo de preparação:

1- Coloque o milho numa panela com água e deixe ferver durante um ou dois minutos.

2- Quando a mistura começar a ferver tem de reduzir o lume e deixá-la em lume brando durante 15 a 20 minutos.

3- Coe o chá para retirar o milho.

4- Quando terminar de coar o chá, sirva-o quente, morno ou frio.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.