Bolo de manteiga de amendoim em dois minutos? No micro-ondas é possível

Fazer um bolo em dois minutos é mais fácil do que pensa. O micro-ondas é o seu grande aliado. Veja a receita do 'website' The Happy Foodie.

Ingredientes: 140 gramas de manteiga de amendoim

30 gramas de açúcar

2 ovos Modo de preparação:

1- Bata os ovos com um garfo numa caneca. Junte a manteiga de amendoim e o açúcar. Bata mais uma vez.

2- Leve ao micro-ondas durante um minuto e meio. Espere uns segundos e volte a aquecer a caneca por mais uns segundos.

