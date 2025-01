Manchas no fundo da sanita? Há uma solução caseira e muito económica que deixa a retrete como se estivesse a estrear.

Segundo o Informe Brasil, só precisa de reunir dois ingredientes. Falamos do vinagre branco e do limão. Depois de certificar-se que o fundo da sanita está o mais seco possível, esfregue a sanita com uma mistura de meia xícara de vinagre branco e o sumo de alguns limões. Deixe atuar durante 10 a 15 minutos.

Por fim, basta enxaguar com bastante água e já está. Manchas? Nem vê-las!