Três coisas que pode (e deve) limpar com detergente da loiça

Para limpar a casa não precisa de 'mil e um' produtos. Pode aproveitar os que provavelmente já tem em casa como o detergente da loiça. Sim, leu bem. É um produto que não serve apenas para limpar a loiça. Pode usar nos vidros, nos pincéis de maquilhagem e em muitos eletrodomésticos, afirmam especialistas em limpezas, citados no site de Martha Stewart.

Por exemplo, no caso dos pincéis, o detergente ajuda a eliminar o "óleo acumulado na pele e nos pincéis, sendo ao mesmo tempo seguro para o contacto com a pele", afirma Sarah McCalllister, a diretora executiva da Go Clean Co.

Quer experimentar? Só tem de colocar uma gota de detergente na palma da mão, explica Morgan Eberhard, cientista sénior da Dawn. Depois "esfregue os pincéis com água morna da torneira". Enxague e repita até a água ficar limpa. Depois, esprema "o excesso de água" e coloque o pincel em cima de uma toalha para secar.

Já para os vidros e espelhos pode fazer uma mistura com três litros de álcool; meia chávena de vinagre; meia chávena de álcool isopropílico; e algumas gotas de detergente da loiça. Coloque a mistura num pulverizador e limpe os vidros com um pano de microfibras. É o conselho de Marla Mock da Molly Maid.

Também pode usar detergente da loiça para limpar o liquidificador. Mock aconselha encher metade do liquidificador "com água morna" e "algumas gotas de detergente da loiça". Depois só tem de ligar o liquidificador na potência máxima, enxaguar e secar".