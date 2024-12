Com três ingredientes simples deixa as juntas dos azulejos como novas

Bem sabemos que manter as juntas dos azulejos limpas pode ser um dor de cabeça, sobretudo em ambiente húmidos. Com o tempo, as juntas acumulam sujidade, manchas e bolor, o que faz com que a sua casa pareça menos cuidada. No entanto, como revela o Informe Brasil, existe um truque rápido e simples que promete devolver o brilho às juntas dos azulejos, sem que tenha de recorrer a produtos caros ou fazer esforços.

Num balde, com água quente, misture 250 gramas de bicarbonato de sódio, 1/4 de vinagre branco e uma colher de sopa de detergente líquido. Deixe a mistura repousar durante cinco minutos. De seguida, molhe uma escova de dentes na mistura obtida. Agora, chegou a altura de esfregar as juntas dos azulejos. Depois, deverá deixar a mistura atuar durante alguns minutos. Por fim, basta enxaguar com água quente.

